Mundo

Timor-Leste vai reforçar controlo nas fronteiras

As autoridades timorenses querem reforçar o controlo na fronteira terrestre com a Indonésia e deverão aumentar o número de postos de policiamento fronteiriço, disse à Lusa o vice-ministro do Interior.

Alegria da criança timorense é contagiante

Fotografia: DR

“Trata-se de medidas para reforçar o policiamento e o controlo nas fronteiras para a prevenção da Covid-19”, referiu António Armindo, vice-ministro do Interior, que esteve este fim de semana a visitar a região da fronteira com a metade indonésia da ilha.

Nos últimos meses as autoridades têm detectado a entrada ilegal de cidadãos quer timorenses quer estrangeiros no país.

Sublinhou que os timorenses identificados são encaminhados para locais de quarentena do Governo e os estrangeiros são deportados. “Apesar das medidas, o reforço do controlo e do policiamento é necessário”, referiu.

António Armindo explicou que ao longo da fronteira, entre a costa norte e a costa sul, deverão ser criados “três ou quatro novos postos”.

Acompanhado do comandante da Unidade de Patrulhamento da Fronteira (UPF), superintendente João Sancho Pires, o vice-ministro inteirou-se das condições dos efectivos que estão destacados naquela zona do país.

O membro do Governo sublinhou a importância da colaboração entre os efectivos policiais e as comunidades locais.

Oficialmente, a fronteira terrestre entre a Indonésia e Timor-Leste abre apenas duas horas por semana, às quartas-feiras, com um número crescente de pessoas a utilizar esse período para entrar no país.