Mundo

Timor-Leste e Austrália assinam acordo na fronteira

Xanana Gusmão, que liderou a equipa de negociadores de Timor-Leste no novo tratado de fronteiras marítimas com a Austrália, não deve participar na cerimónia de assinatura do documento, confirmaram ontem fontes diplomáticas.

Antigo líder de Timor-Leste Xanana Gusmão fica ausente

Fotografia: DR

"A sua participação na cerimónia de Nova Iorque estava prevista, mas recebemos a informação de que não vai participar", disse uma fonte à Lusa. A informação foi posteriormente confirmada por outras fontes em Nova Iorque e em Díli, segundo a Lusa.

Nenhuma das fontes explicou os motivos da ausência de Xanana Gusmão da assinatura do documento, que vai decorrer às 17 horas de hoje na sede das Nações Unidas, em Nova Iorque.

Na semana passada, o Governo timorense já tinha anunciado que, ao contrário do que estava inicialmente previsto, o primeiro-ministro, Mari Alkatiri, não participaria na cerimónia em Nova Iorque. Na altura, o Executivo explicava que "não fazia sentido" a ida de Mari Alkatiri depois de ter sido confirmado oficialmente que o chefe do Go-verno australiano também não estaria presente.

Esta semana, o Executivo emitiu uma nota a clarificar que "depois de contactada a Missão Permanente da República Democrática de Timor-Leste junto das Na-ções Unidas, em Nova Iorque, o Governo da Austrália não terá tido a intenção de se fazer representar na cerimónia de assinatura do acordo de delimitação de fronteiras marítimas entre Timor-Leste e a Austrália pelo seu primeiro-ministro, Malcom Turnbull, mas sim pela ministra dos Negócios Estrangeiros, Julie Bishop".

A ausência dos dois líderes ocorre depois de meses de tensão política entre o Gover-no de coligação, liderado pela Fretilin, e a oposição, li-derada pelo Congresso Nacional da Reconstrução Timo-

rense (CNRT), do carismático Xanana Gusmão.