Tiroteio em Cabul causa 34 mortos e 58 feridos

Pelo menos, 34 pessoas morreram e 58 ficaram feridas, num tiroteio, ontem, num encontro em Cabul, capital do Afeganistão, que contou com a presença de Abdullah Abdullah, chefe do Governo afegão, e outras autoridades que não ficaram feridas.

“Após o ataque, o serviço de ambulâncias de Cabul transportou 34 mortos e 58 feridos para os nossos hospitais”, indicou o porta-voz do Ministério da Saúde Pública do Afeganistão, Wahidullah Mayar, à agência de notícias Efe.

O tiroteio, cuja autoria é desconhecida, começou por volta das 11h20 locais, quando o presidente do Conselho Superior da Paz, Karim Khalili, proferiu um discurso por ocasião do aniversário da morte do líder da comunidade xiita hazara Abdul Ali Mazari, indicou o Ministério do Interior do Afeganistão.

“Todas as autoridades de alto nível foram retiradas com segurança do local do ataque”, explicou Marwa Amini, porta-voz do Ministério do Interior, à Efe.

Um porta-voz dos talibãs, Zabihullah Mujahid, rejeitou a autoria do ataque na rede social Twitter.

“O ataque no encontro em Cabul não tem nada relacionado com os combatentes do Emirado Islâmico” (como os talibãs se auto-denominam), salientou Mujahid.

No ano passado, também durante um evento para o aniversário da morte de Mazari em que Abdullah estava presente, pelo menos, 11 pessoas morreram e outras 95 ficaram feridas num ataque com morteiros, que foi reivindicado pelo grupo Estado Islâmico.

O Presidente afegão, Ashraf Ghani, condenou o ataque, através de uma mensagem no Twitter, na qual descreveu o que aconteceu como um “ataque contra a Humanidade e contra a unidade do Afeganistão”.

O incidente ocorre após a assinatura do acordo de paz entre os EUA e os talibãs.