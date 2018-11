Mundo

Tiroteio em bar faz 12 mortos

As autoridades policiais identificaram ontem Ian Long, de 29 anos, como o suposto autor do tiroteio que causou 12 mortos num bar na cidade de Thousand Oaks, na Califórnia (EUA).

Fotografia: DR

A informação, revelada pela emissora “NBC” que cita fontes policiais, acrescenta que Long, chegou ao bar no carro da sua mãe e durante os disparos não disse uma só palavra. O tiroteio aconteceu por volta das 23h20 locais, tendo também morrido o autor dos disparos.

Testemunhas disseram que o homem, vestido de preto, atirou de maneira indiscriminada contra os clientes do bar. “Não temos ideia se há uma vinculação terrorista ou não”, afirmou o xerife do condado de Ventura, Geoff Dean, onde fica situado o bar. Sublinhou que a maior parte das pessoas que estavam no local eram jovens entre 19 e 26 anos.

Madeline Carr, editora do jornal estudantil Pepperdine Graphic, explicou que o bar é “um lugar divertido para dançar”.