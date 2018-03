Mundo

Tiroteio em escola de Maryland

Uma escola secundária no estado norte-americano de Maryland, a cerca de 160 quilómetros de Washington, foi alvo esta manhã de mais um tiroteio.

O atirador e outras duas pessoas terão ficado gravemente feridas, acabando o primeiro por morrer já numa unidade hospitalar, disse o xerife de Saint Mary à televisão MSNBC.

A nota refere ainda que os estudantes foram levados para um ponto de reunião e que pais ou responsáveis dos alunos os foram recolher.

Segundo a CNN, este é o décimo sexto tiroteio em escolas norte-americanas só este ano. A violência com armas tem estado no centro do debate político e cívico no país depois de um jovem atirador ter matado 17 pessoas numa escola da Florida.

O incidente acontece quatro dias de um grande protesto contra as armas, a Marcha Pelas Nossas Vidas, organizada por sobreviventes do liceu de Parkland.