Mundo

Tiroteio em Los Angeles com mortos e feridos

Pelo menos três pessoas morreram e quatro ficaram feridas na madrugada de ontem durante um tiroteio num centro de bowling, perto da cidade norte-americana de Los Angeles, informou a Polícia da Califórnia.

Centro de bowling de Torrance foi palco de uma troca de tiros

Fotografia: AFP

Testemunhas disseram ao jornal “Los Angeles Times” que houve uma “briga generalizada” antes do tiroteio no bowling.

Um sargento da Polícia da cidade costeira de Torrance informou a AFP que os agentes responderam a chamadas telefónicas a relatar a troca de tiros no Gable House Bowl. A fonte disse que as sete vítimas do tiroteio eram homens, três dos quais “foram declarados mortos no local do crime”. Dois outros foram transferidos para um hospital.

No Twitter, a Polícia de Torrance, cidade costeira localizada a cerca de 30 quilómetros de Los Angeles, citou, pouco depois da meia-noite, “relatos de tiros com várias vítimas”. A Polícia pediu que a população permanecesse longe da área.

Segundo as autoridades norte-americanas, quase 40 mil foram mortas por armas de fogo em 2017. Esse número inclui suicídios.