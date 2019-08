Tiroteios fazem dezenas de mortos e feridos nos EUA

1º de Agosto sem margem para erro frente ao confrade

As formações do 1º de Agosto e do Desportivo da Huíla voltam a defrontar-se hoje às 17h00, no Estádio Municipal dos Coqueiros, em jogo da segunda “mão” da Supertaça de Angola em futebol, três dias depois de os “militares” da Frente Sul terem vencido, por 1-0, no Estádio do Ferroviário, com golo de Manico.