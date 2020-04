Mundo

Togo recebe brigada de médicos cubanos

Armando Estrela

O Togo tornou-se, na segunda-feira, no segundo país africano, depois de Angola, a receber um contingente médico cubano da “Brigada Henry Reeve”, treinada para lidar, a nível internacional, com catástrofes e pandemias, como agora acontece com a Covid-19.

Fotografia: DR

À chegada, à capital, Lomé, o ministro da Saúde , Moustafa Mijiyawa, agradeceu ao Go-verno cubano pelo “gesto solidário” ao enviar especialistas de saúde para apoio ao combate à expansão do novo coronavírus, e reconheceu a sua coragem, bem como o apoio que prestam aos povos africanos.

Esta é a primeira vez que um grupo de especialistas cubanos oferece assistência técnica a este país africano.

Fazem parte do 17º contingente 11 especialistas. O 16º desembrcou em território angolano na sexta-feira com 240 profissionais de um total de 256 anteriormente anunciado.

O vigésimo grupo foi solicitado pelo México.

Cuba possui, hoje, 20 brigadas “Henry Reeve” no mundo, entre elas uma na China (Ásia), duas na Itália e uma no Principado de Andorra (Europa) e, também, uma na Jamaica, Barbados, Venezuela, Nicarágua, Antiqua e Barbuda, Belize, Granada, Dominicana, Haiti, São Vicente e Granadinas, Santa Lúcia, San Cristóbal y Nieves, Suriname e México (América) e Angola (África).

O segundo grupo que entrou, também, segunda-feira, em território italiano, com 38 profissionais (21 médicos, 16 enfermeiros e 1 coordenador logístico), tem experiência em ajudas solidárias diante de situações de emergência por catástrofe e epidemias, serão integrados e devem apoiar os profissionais italianos no combate à Covid-19.

O pessoal cubano vai operar de acordo com os protocolos estabelecidos pelas autoridades sanitárias italianas para a abordagem da doença no país.

O segundo contingente cubano na Itália responde a um pedido do presidente da Câmara Municipal de Piemonte, Alberto Cirio, a partir da experiência da brigada, composta por 52 médicos e enfermeiros, a partir de 22 de Março, que trabalha ao lado dos homólogos italianos no hospital temporário de Creme, na região de Lombardia.

Cuba lançou este tipo de cooperação internacional a 21 de Maio de 1963, com uma missão que entrou na Argélia para prestar ajuda sanitária. Desde então, mais de 400 mil especialistas cubanos prestam apoio no sector da saúde em diversos países do planeta.

Actualmente, a assistência médica cubana está presente em 65 países, com quase 30 mil colaboradores, segundo a página da internet Cubacoopera, do Ministério da Saúde.