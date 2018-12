Mundo

Togo vai hoje a votos após um ano de crise

Os togoleses vão hoje às urnas para participar nas eleições legislativas boicotadas pela oposição, após mais de um ano de crise política e de dezenas de manifestações para exigir a saída do Presidente Faure Gnassingbé.

Oposição togolesa convocou protestos contra as legislativas

A coligação de 14 partidos políticos da oposição denuncia “irregularidades” no processo de organização do escrutínio e exige mais transparência e reformas constitucionais para permitir a limitação do mandato presidencial.

No período que antecedeu o pleito, a oposição convocou a realização de manifestações durante dez dias para exigir o fim do processo eleitoral e apelou ao boicote das eleições. Em vagas de violência esporádica, pelo menos quatro pessoas morreram, nos dias 8 e 10 deste mês durante as manifestações realizadas em Lomé e no centro do país.

“Nós continuamos a dizer não a estas eleições. Faremos o que for necessário para que elas não se realizem”, destacou a coordenadora da coligação, Brigitte Adjamagbo-Johnson, no início desta semana. Face às crescentes tensões, todos os grupos religiosos do Togo ape-

laram ao adiamento do es-crutínio, mas o partido no poder continuou inflexível dizendo que as legislativas, “as quais temos a certeza iremos vencer”, terão lugar na data prevista.

O principal desafio para o partido no poder é obter quatro quintos dos assentos (73 deputados dos 91, contra os 62 actuais), o que permitirá que opere sozinho as reformas no Parlamento, incluindo a adopção da reforma constitucional para permitir que o presidente Gnassingbé possa concorrer nas presidenciais de 2020 e 2025. As eleições acontecem após meses de negociações fracassadas sob a égide dos Presidentes do Ghana, Nana Akufo-Addo, e da Guiné-Conakri, Alpha Condé, bem como de mediadores da CEDEAO.