Mundo

Tomada de posse do primeiro-ministro adiada para amanhã

A cerimónia de tomada de posse do novo primeiro-ministro são-tomense, Jorge Bom Jesus, e dos restantes membros do Governo, inicialmente marcada para ontem, foi adiada para amanhã indicou a Presidência da República.

Fotografia: DR

“A cerimónia foi adiada porque era preciso que o Presidente tivesse em sua posse a composição de todo o Governo para fazer um decreto e depois dar posse no dia seguinte. Mas já não vamos a tempo, porque o MLSTP ainda não enviou todos os nomes das pessoas que farão parte do Governo”, disse Hélia Fernandes, assessora de comunicação do Presidente Evaristo Carvalho.

O Presidente da República de São Tomé e Príncipe, Evaristo de Carvalho, nomeou como primeiro-ministro o líder do MLSTP-PSD, na quinta-feira, uma decisão que justificou com “a actual correlação de forças no Parlamento e os superiores interesses do país”.