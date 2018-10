Mundo

Tóquio e Pequim procuram normalizar relações bilaterais

Centenas de empresários acompanham hoje o primeiro-ministro japonês numa visita de três dias à China, com vista a normalizar as relações bilaterais e reforçar a cooperação em terceiros países, após anos de tensão em torno de questões territoriais.

Fotografia: DR

O primeiro-ministro Shin-zo Abe deseja elevar as relações para um novo nível após um período difícil”, disse ontem fonte do Governo ni-pónico, num encontro com jornalistas na Embaixada do Japão, em Pequim, sob a condição de anonimato.

A última visita bilateral de um primeiro-ministro japonês à capital chinesa foi em 2011, na altura Yoshihiko Noda. Em Maio deste ano, o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, visitou o Japão.

Entre aquelas datas, as visitas de alto nível estiveram suspensas, após o Japão nacionalizar as ilhas Senkaku (Dia-oyu para os chineses), levando a protestos violentos na China e a uma queda do investimento japonês no país vizinho. “Atravessámos um período difícil”, admitiu o funcionário do Governo japonês. “Mas temos dado passos graduais na melhoria das relações”, acrescentou.

Para além do homólogo chinês, Abe deve reunir com o Presidente da China, Xi Jinping. A mesma fonte revelou que os dois lados vão organizar um fórum, em Pequim, para cooperação em terceiros países, com a participação de 500 líderes empresariais japoneses, “à luz da crescente influência internacional da China e da expansão de empresas chinesas no exterior.”

No entanto, Tóquio não prevê assumir uma cooperação com Pequim no âmbito da iniciativa ‘Nova Rota da Seda’, um projecto de infra-estruturas que abrange a Europa, a Ásia Central, o sudeste asiático e África.