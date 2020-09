Mundo

Torre Eiffel foi evacuada

A Torre Eiffel, conhecido monumento parisiense, foi ontem de manhã evacuada. Segundo os meios de informação franceses, um homem terá gritado “Allahu Akbar” e ameaçado fazer explodir uma bomba.

As autoridades deslo-caram-se ao local, com um grande dispositivo em redor da Torre Eiffel e nas imediações, para averiguar a veracidade da ameaça, que cerca de três horas depois se revelou ter sido um falso alarme.

As ameaças de bomba na Torre Eiffel são frequentes e, por regra, falsas. Esta, po-rém, acontece três semanas após o início do julgamento do atentado contra o jornal Charlie Hebdo, que fez 12 mortos, em 2015, e da republicação das caricaturas de Maomé, a 2 de Setembro, condenada por vários países muçulmanos.

Ontem, soube-se que cerca de 100 órgãos de informação em França publicaram uma carta aberta apelando à defesa da liberdade de expressão, em apoio ao Charlie Hebdo.