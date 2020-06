Mundo

Trabalhadores bloqueiam produção de petróleo e de gás

Uma greve dos trabalhadores dos campos petrolíferos e de gás iniciou-se, ontem, em Ouaha e Nouara, no Sul da Tunísia, com o bloqueio da produção em ambos os jazigos, soube a Panapress de fonte sindical no local.

Greve contra despedimentos

A greve, de três dias, foi convocada pelo Sindicato Geral do Petróleo e dos Produtos Químicos na sequência do “despedimento abusivo” de 23 trabalhadores, de acordo com uma declaração emitida pelo sindicato, após uma sessão de reconciliação mal-sucedida.

Os sindicalistas exigem a reintegração imediata dos trabalhadores despedidos e a devolução das somas deduzidas dos salários de Abril.