Mundo

Trabalhadores da ACF mortos em emboscada

Dois funcionários da organização humanitária francesa Action Contre la Faim (ACF) foram mortos, ontem, por homens armados não identificados, durante uma emboscada na Etiópia, de acordo com a AFP.

Fotografia: DR

Os dois trabalhadores, cuja nacionalidade não foi divulgada, foram atacados pouco tempo depois de terem deixado o campo de refugiados de Nguenyyiel, na região de Gambela, que acolhe milhares de sul-sudaneses fugidos da guerra no seu país. Na sequência do ataque, a organização indicou ter suspendido “algumas das suas actividades em Gambela”, mas adiantou que se mantém as consideradas vitais. Disse ainda estar em contacto com as autoridades da Etiópia, que estão a investigar o ataque.

O escritório do representante das Nações Unidas na Etiópia já condenou o ataque.

“Os ataques contra os trabalhadores humanitários, que estavam em veículos claramente identificados, constituem uma violação das leis humanitárias internacionais”, adiantou a ONU num comunicado. Criada no contexto da crise de 1979, no Afeganistão, a ACF dedica-se ao combate à fome e ao apoio às populações vulneráveis através de uma rede que actua em quase 50 países.