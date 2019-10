Mundo

Trabalhistas dão luz verde às legislativas antecipadas

O cenário de eleições antecipadas no Reino Unido, ainda antes do final do ano, está mais próximo de se concretizar com a maioria dos deputados a apoiar a decisão.

O líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, é favorável à realização de eleições antecipadas

Fotografia: DR

O líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, anunciou, ontem, que foi cumprida a condição que tinha imposto para um escrutínio antecipado e que dessa forma apoia as eleições para Dezembro, noticiou a BBC.

“Vamos lançar a campanha mais ambiciosa e radical para uma mudança verdadeira que este país já viu”, confidenciou Corbyn a altos responsáveis do Partido Trabalhista, uma declaração que foi partilhada por um desses elementos, Richard Burgon.

O líder da oposição britâ-nica insistiu que para apoiar o cenário de eleições antecipadas tinha de ser afastada a possibilidade de um “Brexit” sem acordo, algo que aconteceu depois de, na segunda-feira, os líderes dos 27 terem concordado em adiar por mais três meses a saída do Reino Unido do bloco europeu, até 31 de Janeiro de 2020.

Opinião de deputados

As eleições legislativas antecipadas podem providenciar um “reiniciar da política” britânica, mas a ausência de uma maioria absoluta poderá manter o impasse relativamente ao “Brexit” que só um referendo pode resolver, defendeu, ontem, o deputado Dominic Grieve.

“É um reiniciar da política. Se Boris Johnson tiver uma maioria absoluta, vai aprovar a legislação do “Brexit”. Mas se não tiver maioria, vai ter as mesmas dificuldades em aprovar a legislação”, afirmou, numa conferência de imprensa.

O antigo deputado conservador, um dos 21 “rebeldes” expulsos do partido por apoiar a chamada “Lei Benn”, que forçou o Primeiro-Ministro a pedir um prolongamento do processo de saída do Reino Unido da União Europeia, afirmou que as eleições “vão dar escolhas aos eleitores”.

Porém, defendeu, enquanto activista da organização, um “referendo teria resolvido a questão de forma mais limpa que as eleições” e acredita que faltava apenas convencer 15 a 20 deputados para obter o apoio da Câmara dos Comuns.

Igualmente activista da organização, o deputado trabalhista David Lammy receia que as eleições legislativas resultem num Parlamento polarizado e na necessidade de um Governo de coligação ou minoritário mantido por um acordo parlamentar.

“Vamos acabar na mesma situação, como é que o Reino Unido vai unir-se? Um referendo permitiria ao eleitorado responder e permitiria seguir em frente”, afirmou.

Proposta do Governo

O Governo britânico apresentou, ontem, pela quarta vez em dois meses, uma proposta de eleições legislativas antecipadas para 12 de De-zembro, apesar de uma ter sido chumbada na segunda-feira.

No discurso de abertura, o Primeiro-Ministro, Boris Johnson, convidou os deputados a apoiarem a proposta de eleições antecipadas “para conseguir concluir o “Brexit” e sair do “impasse” político actual.

Em vez de procurar uma viabilização no âmbito da actual legislação dos mandatos fixos, o que exige o apoio de dois terços dos deputados (434 votos), o Governo apresentou uma proposta de lei, que ne-cessita apenas de uma maioria simples para passar.

Para convencer os partidos da oposição, de cujo apoio continua a precisar porque não tem maioria parlamentar, o Governo britânico confirmou, na segunda-feira, que aceitava o prolongamento do processo do “Brexit” oferecido pela União Europeia até 31 de Janeiro.

“Durante os próximos três meses, a nossa condição de excluir uma saída sem acordo está cumprida”, disse o líder do Partido Trabalhista, Jeremy Corbyn, ao comunicar o consentimento do principal partido da oposição para eleições antecipadas.