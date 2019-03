Mundo

Trabalhistas recusam votar acordo do brexit separado de Declaração Política

O porta-voz do partido Trabalhista para o Brexit, Keir Starmer, rejeitou ontem a hipótese de o Acordo de Saída do Reino Unido da União Europeia ser votado no Parlamento separadamente da Declaração política sobre as relações futuras.

Fotografia: DR

“Estaríamos a sair da UE, mas sem ter absolutamente nenhuma ideia para onde estamos a ir. Isso não pode ser aceitável e os trabalhistas não vão votar a favor” afirmou, durante uma conferência das Câmaras de Comércio Britânicas (BCC).

As declarações foram feitas na sequência de um anúncio do Governo de que realiza um debate hoje sobre o processo do Brexit, anúncio feito pela ministra responsável pelos Assuntos Parlamentares, Andrea Leadsom.

Porém, não confirmou se seria a terceira tentativa para um “voto significativo” para aprovar o Acordo de Saída, nem se este seria apresentado separadamente da Declaração Política sobre as Relações Futuras.