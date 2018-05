Traficantes líbios disparam contra imigrantes

População desconhece existência do livro de reclamações na região

A população da cidade de Ondjiva, na província do Cunene, consumidora de bens e serviços, manifesta desconhecer a existência do livro de reclamações do consumidor nos estabelecimentos comerciais e outras instituições, registando-se um baixo número de queixas no Instituto Nacional de Defesa do Consumidor, desde o lançamento do instrumento, no passado mês de Março.