Tratado de Bruxelas

No dia 17 de Março de 1948 foi firmado o Tratado de Bruxelas (da União Ocidental) entre Bélgica, Holanda, Luxemburgo, França e Reino Unido. A partir daí, abriu-se caminho para a criação da Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) que trabalha em missões de Gestão de Crises.

O Tratado de Bruxelas representou a primeira de todas as tentativas para organizar os estados da Europa ocidental após a Segunda Guerra Mundial. Sem surpresas, este passo na integração acontece mais ao nível da segurança e defesa do que no plano político-estratégico.

O Tratado previu assim uma cláusula de assistência militar mútua no caso de um dos membros ser atacado.

Os países signatários foram os primeiros a aderir à primeira iniciativa de construção europeia e viriam mais tarde a tornar-se na União da Europa Ocidental. O Tratado de Bruxelas não era um pacto exclusivamente militar, uma vez que procurava também abarcar o campo económico e cultural, debruçando-se, inclusivamente no esforço comum para levar os povos a compreender melhor os princípios básicos da civilização comum.

Faz, portanto apelo aos valores da civilização ocidental, isto é, aos direitos do homem, às liberdades e aos princípios democráticos.