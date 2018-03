Mundo

Tremor de terra foi sentido em Moçambique e Malawi

Um tremor de terra de média intensidade foi registado na quinta-feira, com epicentro no interior de Moçambique, próximo da fronteira com o Malawi, mas sem provocar danos.

Fotografia: DR

O abalo com magnitude de 5,6 na escala de Richter ocorreu às 10h49 e foi registado pelo Centro de Informação Sismológica dos Estados Unidos da América.

O epicentro foi localizado a seis quilómetros de profundidade junto à povoação de Morire, pertencente ao distrito de Morrumbala, na província da Zambézia, onde vivem cerca de 360 mil pessoas. As autoridades policiais confirmaram que o tremor de terra também foi sentido em Quelimane, capital provincial da Zambézia, junto à costa do Índico, 200 quilómetros a sudeste do epicentro, mas igualmente sem registo de danos. Moçambique é um país frequentemente abalado por tremores de terra, mas de pequena intensidade que raramente fazem vítimas mortais ou provocam danos materiais.

No entanto, há um ano um terramoto de 7,5 graus na escala Richter que sacudiu várias localidades do sul e centro de Moçambique causou a morte de cinco pessoas e deixou gravemente feridas outras 27.

O epicentro do terramoto foi localizado a 250 quilómetros a sudoeste da Beira, a 530 quilómetros a norte da capital moçambicana, Maputo.

Fontes governamentais disseram na altura que cerca de 50 casas foram destruídas pelo sismo em duas localidades de Manica e outras 12 sofreram severos danos na Beira, a segunda cidade mais importante de Moçambique.