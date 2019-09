Mundo

Três pessoas detidas no Ghana por tentativa de golpe de estado

Um grupo armado, neutralizado segunda-feira pelas autoridades do Ghana, estava a preparar um golpe contra o Presidente Nana Akufo-Addo, informou hoje o Ministério da Informação daquele país, citado pela Reuters.

Presidente do Ghana, Nana Akufo-Addo esteve em Angola a 8 de Agosto deste ano a convite do Presidente da República, João Lourenço.

Fotografia: DR

O titular ghanês da pasta, Kojo Oppong Nkrumah, detalhou, num comunicado, como os suspeitos foram presos e as suas operações neutralizadas, acrescentando que todo o plano foi destinado à Presidência e com o objectivo final de desestabilizar o país.

As pessoas presas são Frederick Yao Mac-Palm e dois cúmplices, Ezor Kafui (um fabricante local de armas) e Bright Allan Debrah Ofosu (também conhecido como BB ou ADC), disse o funcionário.

Oppong Nkrumah listou vários artigos apreendidos na operação e várias pessoas detidas pelo Escritório de Investigações Nacionais para interrogatório, depois de descobrir uma base de fabrico de armas em Accra operada num centro de saúde.

O mesmo responsável, acrescentou que as agências de segurança estão vigilantes e a trabalhar para proteger a nação, e aconselhou a todos a manter a calma e fornecer informações sobre personagens e actividades suspeitas às agências de segurança.

Na segunda-feira, uma operação conjunta de segurança do pessoal do Serviço de Inteligência de Defesa e do Departamento Nacional de Investigações realizou uma operação bem-sucedida que levou à prisão das três pessoas e à recuperação de várias armas, explosivos, dispositivos e munições.

Segundo o ministro, a prisão e apreensão ocorrem após 15 meses de vigilância e recolha de evidências sobre as actividades dos principais suspeitos e outros. Oppong Nkrumah acrescentou que as evidências disponíveis mostram que a intenção era construir uma base de apoio aos jovens e radicalizá-los contra a autoridade política no Ghana.