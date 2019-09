Mundo

Três pessoas morrem na explosão de mina que visava um deputado

Pelo menos três pessoas morreram hoje na explosão de uma mina terrestre em frente a um novo restaurante em Mogadíscio, capital da Somália, seguido de um tiroteio, anunciaram as autoridades citadas ontem pela BBC.

Fotografia: DR

Segundo a imprensa local, tratou-se da explosão de uma mina, na rua Makka Al-Mukarama e supostamente destinada ao carro do parlamentar Abdulkadir Arabow, que saiu ileso. Dois soldados e um ciclista morreram, enquanto quatro guarda-costas do deputado sofreram ferimentos.

O ataque ainda não foi reivindicado, mas Mogadíscio é alvo de frequentes ataques do grupo al-Shabab, uma organização "terrorista" que ingressou na rede internacional da al-Qaeda em 2012 e controla parte do território no Centro e no Sul do país.