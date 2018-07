Mundo

Três crianças são assassinadas todos os dias no México

Pelo menos três crianças são assassinadas todos os dias no México, que fechou o ano passado com o número mais elevado de homicídios das últimas duas décadas, lamentaram as autoridades do país.

Fotografia: DR

“Temos assistido com tristeza à morte de crianças, de bebés, que acontece não só quando são noticiados, mas todos os dias”, declarou o chefe do Sistema Nacional de Protecção Integral de Crianças e Adolescentes (Sipinna) do México, Ricardo Bucio.

“Há, pelo menos, três homicídios de crianças neste país todos os dias e embora o índice tenha melhorado, em 2010 chegámos a quatro homicídios diários, isto não pode ser aceite”, acrescentou.No mesmo dia, a organização não-governamental Save the Children lançou no país a campanha “Sin Niñez No Hay Futuro” (sem crianças não há futuro), que pretende sensibilizar sobre o impacto que os altos níveis de violência têm na infância e na adolescência.

De acordo com a agência espanhola Efe, duas meninas foram assassinadas esta semana.