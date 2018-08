Mundo

Três jornalistas russos assassinados em Bangui

As autoridades centro-africanas confirmaram hoje em Bangui a morte, por desconhecidos, de três jornalistas russos acreditados neste país da África Central, noticiou a Prensa Latina.

Fotografia: DR

As vítimas foram abatidas por indivíduos que montaram um posto de controlo falso na zona de Sibut, cidade da prefeitura de Kemo, situada a cerca de 120 quilómetros ao norte da capital, Bangui.

De acordo com as autoridades, os jornalistas regressavam por terra da zona de Kaga Bandoro quando foram interceptados por desconhecidos armados, tendo os seus corpos sido levados para a base da Missão da ONU para a Estabilização da República Centro Africana, sendo depois entregues à embaixada russa.

Embora não haja ainda uma informação oficial sobre os autores deste ataque, a verdade é que diferentes grupos de milícias actuam na região o que alarga o leque de possibilidades que se abrem aos investigadores.

Uma estação independente de televisão sedeada em Moscovo, disse à AFP que os três jornalistas estavam na RCA a efectuar um trabalho de investigação para apurar ligações de um grupo de mercenários russos, conhecido por "Wagner", a cartéis de drogas que se servem dos rebeldes para manter as suas actividades criminosas.

Este mesmo grupo está igualmente activo na Síria, onde terá cerca de 2.500 elementos que se encontram sob sanções impostas pelas Nações Unidas.

A notícia do múltiplo assassinato surge numa altura em que foi divulgado um comunicado no qual a União Europeia anuncia que manterá a sua presença militar neste país para mais dois anos, em forma de um contingente para o treinamento do exército e da polícia.

O grupo é integrado por 170 especialistas e chegou à sua base nesta capital em 2016, durante os combates entre muçulmanos Séleka, e grupos para-militares cristãos, após o derrube do presidente François Bozizé, em 2013.