Mundo

Tribunais chumbam recursos da Renamo

Os tribunais distritais das cinco autarquias em que a Renamo submeteu recursos dos resultados das eleições autárquicas de 10 de Outubro rejeitaram as contestações da principal força de oposição em Moçambique.

Distritos validam os resultados das autárquicas do dia 10

Fotografia: DR

“Estas decisões não nos surpreendem, a avaliar pelas posições que estes órgãos tem tomado em casos similares”, declarou o mandatário nacional da Resistência Nacional Moçambicana (Renamo), André Magibire.

Em causa estão recursos que contestam os resultados de Monapo, na província de Nampula, Alto Molocué, na província da Zambézia, Matola, na província de Maputo, Moatize, na província de Tete, e Marromeu, em Sofala.

As fundamentações para a rejeição dos recursos variam entre alegados atrasos para a submissão e a falta das deliberações oficiais e editais anexados aos documentos dos recursos, de acordo com André Magibire.

Entretanto, a Comissão Nacional dos Direitos Humanos condenou os casos de violência entre partidos políticos e ameaças a jornalistas registados durante as eleições autárquicas em Moçambique, assinalando “graves violações dos direitos humanos” durante o processo.

“Estes actos configuram, sem sombra de dúvidas e, independentemente da sua motivação, uma grave violação dos direitos humanos, designadamente os direitos da segurança, liberdade de voto, informação, integridade física, moral e psíquica”, refere a Comissão Nacional dos Direitos Humanos, num comunicado distribuído à imprensa.

Para a Comissão Nacional dos Direitos Humanos, as agressões físicas, ilícitos eleitorais e ameaças a jornalistas mancharam a votação de 10 de Outubro, contribuindo para o retrocesso dos esforços que visam a paz definitiva em Moçambique.

Houve casos de “ligeiros atrasos de início do processo de votação em algumas assembleias de voto, fraco domínio da legislação eleitoral por parte dos membros de mesas de voto, falta de rigor na interdição da posse e uso de telemóveis durante a votação, a não priorização de pessoas com voto especial, sobretudo pessoas com deficiência, idosos e mulheres grávidas”, refere o comunicado.