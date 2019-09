Mundo

Tribunal aprova suspensão do Parlamento

A Câmara dos Lordes britânica aprovou a proposta de lei para travar um “No Deal Brexit” a 31 de Outubro e, se necessário for, pedir uma extensão do artigo 50º do Tratado de Lisboa para adiar a saída do Reino Unido da União Europeia até 31 de Janeiro de 2020.

A lei aprovada pela Câmara dos Lordes será publicada após o aval da Rainha Isabel II

Fotografia: Dr

A proposta de lei, que tem como principal subscritor o deputado trabalhista Hillary Benn, foi aprovada pelos lordes sem sofrer quaisquer emendas, vai agora ser devolvida à Câmara dos Comuns e será publicada após aval da Rainha Isabel II, o que deverá acontecer já na segunda-feira (lembrar que o Parlamento deve ser suspenso entre segunda e quinta-feira e regressar, numa nova legislatura e com um discurso da monarca, no dia 14 de Outubro).

Houve duas votações apresentadas pelos lordes conservadores radicais, noticiou o Guardian, mas foram derrotadas por 268-47 votos e por 283-28 votos. “Apesar de várias tentativas por parte dos conservadores em atrasar o processo, a lei sobre a extensão do artigo 50º passou, sã e salva, na Câmara dos Lordes. Parece que as suas ameaças de fazer descarrilar o processo estavam, afinal, vazias”, declarou Dick Newby, líder do Partido Liberal-Democrata de Jo Swinson na Câmara dos Lordes.

O Tribunal Superior de Londres rejeitou ontem um pedido de cancelamento da suspensão do Parlamento decidido pelo Primeiro-Ministro britânico, Boris Johnson, previsto durante cinco semanas até 14 de Outubro. “O pedido foi rejeitado”, declarou o juiz Ian Burnett.

A acção foi proposta por uma empresária, Gina Miller, e apoiada pelo ex-Primeiro-Ministro John Major, que vê a suspensão como uma manobra para impor um “Brexit” sem acordo.

Os demandantes anunciaram a intenção de recorrer durante uma audiência a 17 de Setembro, no Tribunal Supremo Britânico. “A minha equipa e eu não desistiremos da luta pela democracia”, disse Gina Miller à imprensa após a audiência. “O abandono agora seria faltar ao nosso dever”, continuou a empresária, referindo que estava a lutar por “todos e pelas futuras gerações.”

Um juiz escocês já se opôs, nesta semana, a um pedido semelhante. Uma outra acção apresentada na Justiça na Irlanda do Norte para impedir a suspensão do Parlamento ainda não foi julgada.

A crise política no Reino Unido causada pelo “Brexit” agravou-se nos últimos dias, estando iminente a imposição ao Governo de Boris Johnson de um novo pedido de adiamento, depois do chumbo da proposta de eleições antecipadas.

Eleições antecipadas

O Governo conservador de Boris Johnson volta a tentar, na segunda-feira, que a Câmara dos Comuns aprove uma moção para convocar eleições antecipadas, declarou o ministro dos Assuntos Parlamentares, Jacob Rees-Mogg, que falava quinta-feira no Parlamento.

Mogg, que esta semana foi criticado por se ter praticamente deitado nos bancos da Câmara dos Comuns, é um dos principais aliados de Boris Johnson. Em Dezembro de 2018, foi ele o autor de uma falhada moção de censura interna no Partido Conservador contra a ex-Primeira-Ministra Theresa May.

Na quarta-feira à noite, o Parlamento chumbou a ideia de eleições antecipadas, proposta por Boris. O Primeiro-Ministro britânico não conseguiu o voto favorável de 434 deputados, ou seja, uma maioria de dois terços do Parlamento.