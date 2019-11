Tribunal condena 22 jovens manifestantes por usarem bandeira berbere

Angola tenta contrariar favoritismo do Senegal

Numa missão quase “impossível”, a Selecção Nacional sénior feminina de basquetebol vai procurar surpreender hoje, às 17h00, no Pavilhão do Maxaquene, a similar do Senegal, em partida da primeira jornada do Grupo B do Torneio de Pré-Qualificação zona africana, selectivo ao Pré-Olímpico de Tenerife, Espanha, em Fevereiro de 2020.