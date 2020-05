Mundo

Tribunal confirma pena de prisão a Lula da Silva

Um tribunal regional brasileiro confirmou, quarta-feira, a condenação do ex-Presidente do Brasil Lula da Silva a 17 anos e um mês de prisão, num caso sobre uma quinta em Atibaia, no interior de São Paulo.

Fotografia: DR

Os juízes do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4) negaram, através de uma sessão virtual, os recursos apresentados pela defesa de Luiz Inácio Lula da Silva, mantendo a sentença em segunda instância ditada em Novembro do ano passado, de 17 anos e um mês de prisão, em regime fechado, a pena mais pesada imposta ao antigo Chefe de Estado.

Lula foi condenado por “corrupção passiva e branqueamento de capitais pela posse e reformas executadas numa quinta na cidade de Atibaia”, Estado de São Paulo, que terão sido executadas alegadamente como pagamento de suborno das construtoras OAS e Odebrecht.

O recurso da defesa do histórico líder do Partido dos Trabalhadores (PT) pedia a revisão de dúvidas ou contradições na sentença.

Os juízes também negaram um pedido da defesa de Lula, que procurava adiar o julgamento, de forma a garantir que este decorresse presencialmente, para que a defesa pudesse participar.

Os advogados de Lula alegaram que declarações feitas por Jair Bolsonaro e pelo ex-juiz da Lava Jato e anterior ministro da Justiça, Sergio Moro, reforçam a suspeita de que o antigo magistrado não era isento para o julgar.