Tribunal confirma pena para al-Bashir

Um tribunal de recurso sudanês condenou, quarta-feira, o ex-Presidente Omar al-Bashir a dois anos de prisão num centro correccional para idosos, por crimes de corrupção, revelaram os advogados.

“O tribunal de recurso confirmou a condenação, mas apresentaremos recurso no Supremo Tribunal porque estamos completamente convencidos que as acusações não têm fundamento”, disse o advogado Hashem Al-Jaali, citado pela Agência France Press. A sentença veio confirmar a condenação de al-Bashir, em primeira instância, a 14 de Dezembro, por ter recebido dinheiro da Arábia Saudita. O ex-Chefe de Estado do Sudão foi considerado culpado por “posse de divisas estrangeiras” e “corrupção”.

Apesar de al-Bashir ter admitido que recebeu um total de 81 milhões de euros de dirigentes sauditas, este processo era apenas relativo a 22,5 milhões de euros recebidos do príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman, pouco antes da sua destituição como Chefe de Estado sudanês.

Em Dezembro, o juiz de primeira instância explicou que al-Bashir cumprirá a pena num centro correccional para pessoas idosas, uma vez que, de acordo com a lei do país, qualquer pessoa com mais de 70 anos não pode ser colocada na cadeia. Além deste caso, o Presidente deposto do Sudão aguarda que a Justiça se pro