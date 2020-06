Tribunal querer 20 anos de prisão contra Vital Kamerhe

Governadora apela gestores a trabalhar para a população

A governadora provincial de Luanda pediu ontem às administrações municipais que trabalhem em equipa e no interesse da população e do Estado. Joana Lina fez este pedido durante a visita de constatação aos distritos do Kikuxi e Vila Flor, no município de Viana, onde se inteirou do nível de desenvolvimento local.