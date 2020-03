Mundo

Tribunal rejeita adiar julgamento de Netanyahu

Um tribunal distrital de Jerusalém rejeitou, hoje, o pedido do Primeiro-Ministro, Benjamin Netanyahu, de adiar o início do seu julgamento, onde é acusado de corrupção, mantendo a data para o início da próxima semana.

Os advogados de Netanyahu pediram o adiamento, alegando que precisavam de mais tempo para analisar as provas, mas os procuradores responderam que se opunham a qualquer atraso e o tribunal aceitou a sua posição.

Amit Haddad, um dos advogados de Netanyahu, disse que o pedido de adiamento era meramente “técnico”, dizendo que a defesa não recebeu atempadamente os elementos de prova no julgamento.

Na rejeição do pedido, o juiz escreveu que a primeira sessão, no dia 17, apenas constará de uma leitura do processo e que a resposta do réu não será aí necessária, não existindo, por isso, justificação para um adiamento.

Netanyahu está acusado de fraude, quebra de confiança e aceitação de suborno, num processo ligado a uma série de escândalos políticos, que incluem ter recebido presentes caros de amigos ricos em troca de favores.

O Primeiro-Ministro israelita nega qualquer irregularidade e diz-se vítima de uma “caça às bruxas”, orquestrada pelos “media”. Os seus problemas judiciais estiveram no centro da eleição da passada semana, a terceira em menos de um ano, que mais uma vez terminou com nenhum dos partidos a conseguir suficiente apoio parlamentar para formar Governo.

O líder da oposição, Benny Gantz, recusou um entendimento político com o partido Likud, de Netanyahu, e está agora a tentar coligações com outras forças políticas, para conseguir apoio maioritário no Parlamento.

Benjamin Netanyahu tenta manter-se no poder e conseguir soluções que retirem o país do impasse político, mas o processo judicial constitui um obstáculo ao seu projecto de poder.