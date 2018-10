Mundo

Tribunal adia acórdão da “Operação Fizz”

O acórdão da operação Fizz, que tem com arguidos o ex-procurador do Ministério Público Orlando Figueira, o advogado Paulo Blanco e o empresário Armindo Pires foi ontem adiado depois do juiz ter decidido apresentar alterações não substanciais dos factos.

Perante a alteração proposta pelo juiz presidente os advogados de defesa dos três arguidos pediram 10 dias para se pronunciarem. Entre as várias alterações enumeradas pelo juiz está uma relacionada com o crime de branqueamento de capitais, cuja acusação pendia sobre os três arguidos.

Nas alegações finais, o Ministério Público pediu a condenação do ex-procurador no Departamento Central de Investigação e Acção Penal por corrupção passiva para acto ilícito e branqueamento de capitais de Paulo Amaral Blanco, por corrupção activa.

Quanto ao empresário Armindo Pires, a procuradora pediu que os juízes decidissem de acordo com o melhor critério, entendendo, porém, não haver factos que comprovem que o arguido cometeu um crime de corrupção.

A Operação Fizz assenta na acusação de que o ex-vice-Presidente angolano, Manuel Vicente, corrompeu Orlando Figueira, com o pagamento de 760 mil euros, para que este arquivasse dois inquéritos em que estava a ser investigado, um deles o caso da empresa Portmill, relacionado com a aquisição de um imóvel de luxo no Estoril em 2008.