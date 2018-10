Tribunal Constitucional confirma os resultados

Saurimo FC mostra equipa em amistoso com o Sagrada

O técnico Kito Ribeiro faz as últimas afinações no plantel do Saurimo FC, para que a equipa esteja em plena forma desportiva no campeonato, sobretudo no jogo de estreia diante do Progresso do Sambizanga, a disputar-se no dia 28 do corrente, no Estádio Municipal dos Coqueiros.