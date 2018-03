Mundo

Tribunal da Colômbia aprova amnistia para ex-guerrilheiros

O Tribunal Supremo da Colômbia aprovou, quinta-feira, a Lei de Amnistia, como parte fundamental do acordo de paz entre a desmobilizada guerrilha das FARC e o Governo colombiano, para segurança jurídica aos ex-combatentes.

O presidente do Supremo, Alejandro Linares, falou da “viabilidade (que procede) da maior parte dos artigos da Lei de Amnistia”,

com excepção de algumas modificações pontuais que fizeram sobre vários artigos.

O ministro do Interior, Guillermo Rivera, saudou a decisão de aprovar a lei, “a primeira de um conjunto de leis que serão aprovadas na implementação do Acordo de Paz”. Colômbia em Dezembro de 2016 e perdoa todos os membros das FARC, excepto os que tenham come