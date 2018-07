Mundo

Tribunal de Porto Alegre manda libertar Lula da Silva

O tribunal de Porto Alegre aceitou o pedido de habeas corpus para libertação do ex-presidente do Brasil, Lula da Silva, que está detido por crimes de corrupção e lavagem de dinheiro para cumprir uma pena de 12 anos.

Fotografia: DR

Numa decisão divulgada este domingo, o desembargador federal Rogério Favreto, do Tribunal Regional Federal da 4ª Região (TRF-4), com sede em Porto Alegre, decidiu mandar libertar de forma imediata o ex-presidente, que está detido deste 7 de Abril, em Curitiba. Lula foi condenado na Operação Lava Jato por corrupção passiva e lavagem de dinheiro.

O despacho, citado pelos vários jornais brasileiros, determina a suspensão da execução provisória da pena e a liberdade de Lula.

\"Cumpra-se em regime de URGÊNCIA nesta data mediante apresentação do Alvará de Soltura ou desta ordem a qualquer autoridade policial presente na sede da carceragem da Superintendência da Policia Federal em Curitiba, onde se encontra recluso o paciente\", diz uma das passagens da decisão.

Com esta libertação, que tem a ver com o facto de Lula da Silva ter sido preso quando ainda tem pendente a decisão de um recurso que havia apresentado e que ainda não transitou em julgado, deixa aberta a possibilidade de poder confirmar a sua candidatura nas próximas eleições presidenciais.



Os advogados do ex-Presidente brasileiro Lula da Silva haviam entregue um recurso no Supremo Tribunal Federal a pedir a revisão da decisão de enviar para o plenário daquele órgão a análise do pedido de libertação do ex-presidente.

No pedido de revisão, os advogados de Lula da Silva citam notícias cujo conteúdo indica que o recurso terá sido retirado da Segunda Turma do STF pelo juiz Edson Fachin, que é o relator dos casos relacionados com a operação Lava Jato na mais alta instância judicial brasileira, porque havia a possibilidade real de o ex-Presidente ser libertado.

Lula da Silva foi condenado a 12 anos e um mês de prisão em Janeiro, em regime fechado, por corrupção e lavagem de dinheiro, num caso relacionado com o escândalo Lava Jato, a investigação sobre casos de corrupção em várias empresas brasileiras, e encontra-se a cumprir pena desde 07 de abril, em Curitiba.

O caso envolve um apartamento de luxo na cidade brasileira do Guarujá, que terá sido dado a Lula da Silva como suborno pela construtora OAS, em troca de vantagens em contratos com a petrolífera estatal Petrobras.