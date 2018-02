Mundo

Tribunal decide sobre situação de Julian Assange

O Tribunal de Westminster, em Londres, vai decidir no dia 13 deste mês uma nova diligência interposta ontem pelo fundador do WikiLeaks, Julian Assange, há cinco anos e meio refugiado na Embaixada do Equador em Londres.

Futuro de Julian Assange ainda se mantém incerto

Fotografia: Daniel LEAL-OLIVAS | AFP



A defesa de Julian Assange, que tem nacionalidade australiana e equatoriana, requereu que o tribunal se pronuncie sobre se a manutenção do mandado é de interesse público.

Acusado de crimes sexuais pelas autoridades suecas, práticas que Julian Assange negou, o australiano, de 46 anos, encontrou asilo em Junho de 2012 na Embaixada do Equador, temendo que, se fosse preso em Londres, seria extraditado e julgado nos Estados Unidos da América (EUA) por causa da publicação pelo WikiLeaks em 2010 de documentos secretos militares e diplomáticos norte-americanos.

Depois de inúmeras reviravoltas, a Justiça sueca decidiu não julgar o caso em Maio de 2017, pelo que os advogados de Julian Assange referiram que o mandado britânico emitido “perdeu a finalidade e a sua função”. A defesa invocou ainda problemas de saúde de Julian Assange, que, de acordo com os médicos, sofre de problemas dentários, num ombro e de depressão.

Os advogados do fundador do WikiLeaks recorreram por isso do mandado de detenção em vigor no Reino Unido, considerando que Julian Assange já não é procurado pela justiça sueca.

Julian Assange ainda é alvo de um mandado no Reino Unido por ter violado os termos da sua liberdade condicional em 2012.

O australiano é suspeito da existência de uma acusação secreta dos EUA por causa da publicação pelo WikiLeaks de documentos secretos norte-americanos e acredita que as autoridades dos EUA vão insistir na sua extradição. No início deste mês, o Equador disse que concedeu a cidadania a Julian Assange, numa tentativa de desbloquear o impasse à volta do fundador do WikiLeaks.