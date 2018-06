Tribunal devolve a Lula regalias de ex-Presidente

Petro e 1º de Agosto podem definir hoje contas do título

O desfecho da partida de hoje, a terceira de sete previstas para a disputa dos playoffs da final, entre Petro de Luanda e 1º de Agosto, agendada para as 18h00, no Pavilhão Multiusos Arena do Kilamba, pode ser decisivo para as contas do título de campeão nacional sénior masculino de basquetebol.