Tribunal ordena novo julgamento de canadiano já condenado

Um tribunal superior chinês ordenou ontem a repetição do julgamento do canadiano Robert Lloyd Schellenberg, acusado de tráfico de droga, por considerar demasiado leve a pena de quinze anos de prisão imposta no sábado.

A decisão ameaça amplificar as tensões entre Pequim e Ottawa, após a detenção, pelas autoridades canadianas, no início deste mês, da directora financeira da gigante chinesa das telecomunicações Huawei, Meng Wanzhou.

Schellenberg foi condenado a 15 anos de prisão, no sábado, mas o Tribunal Popular Superior da província de Liaoning considerou a pena "incorrecta". As provas sugerem que Schellenberg esteve provavelmente envolvido no tráfico internacional de drogas.