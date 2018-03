Mundo

Tribunal Surpemo do Quénia julga caso de homossexualidade

Victor Carvalho

Um caso de prática de homossexualidade feminina está prestes a ser julgado, em última instância, pelo Supremo Tribunal do Quénia, naquilo que poderá ser um passo histórico dado no sentido da despenalização deste tipo de crimes no país.

Neste momento, apenasna África do Sul, num conjunto de 38 países africanos, a homossexualidade é assumida de forma frontal e o casamento entre pessoas do mesmo sexo encontra respaldo legal. O processo que está no Supremo Tribunal está, nas mãos da justiça queniana desde 2016, quando duasmulheres decidiram assumir a sua homessexualidade perante toda a sociedade.

Para acomodar o possível elevado número de pessoasque devem querer assistir a partir de amanhã ao julgamento, as autoridades judiciais resolveram preparar uma sala maior das que sãohabitualmente utilizadas pelo Supremo Tribunal.

O assunto, como é compreensível, está a ser acompanhado no Quénia com um natural interesse, havendomesmo quem diga que as duas mulheres que resolveram avançar com este processo estão a colocar em risco todo o seu futuro no seio da sociedade.

Actualmente, a legislação queniana proibe a homossexualidade,considerando que se trata de uma prática que atenta “contra a ordem normal da natureza”, punin-do com 14 anos de prisão todos aqueles queforem apanhados a exercê-la em flagrante delito e de alguns anos menos para os que forem denunciados e depois considerados culpados. A nível da classe política ninguém quer ser relacionado com grupos de activistas que, embora timidamente, defendem o direito à homossexualidade. Aden Duale, líder da Coligação Jubileu na Assembleia Nacional do Quénia (câmara dos deputados), acredita que a homossexualidade é “tão grave como o terrorismo”.

“Precisamos enfrentar a homossexualidade da mesma maneira com que enfrentamos o terrorismo. É tão grave quanto o terrorismo. É tão grave quanto qualquer outro mal social", afirmou recentemente AdenDualedurante um debate parlamentar.

O deputado, que já foi porta-voz do governo na As-sembleia Nacional, fez este comentário em resposta ao pedido de um grupo de parlamentares que exigiram um endurecimento da lei que condena a homossexualidade no Quénia. Concretamente, os deputados defendiam a aprovação de uma legislação semelhante à do vizinho Uganda, onde é aplicada a prisão perpétua para determinados actos homossexuais.

De acordo com dados oficiais, 595 casos de homossexualidade estão a ser investigados no Quénia desde 2010, quando entrou em vigor a actual Carta Magna.

O código penal queniano tipifica que quem “tiver co-nhecimento de pessoas que pratiquem actos que vão contra a ordem da natureza”e não o comunique às autoridades, é um criminoso e pode ser punido com uma pena de 14 anos de prisão.

Por tudo isto, pode verificar-se que foi extremamente corajosa a decisão das duas mulheres levarem o seu caso até ao Supremo Tribunal, sabendo que correm sérios riscos de ser condenadas apesar de apoio que entretanto vão tendo de alguns grupos que se foram criando e que defendem a despenalização da homossexualidade.

No total, 38 países africanosainda consideram ilegais as relações sexuais entre pessoas do mesmo sexo, segundo a Amnistia Internacional.



Humilhação

No ano passado, o Tribunal Superior de Mombaça, no litoral do Quénia, recusou um pedido de inconstitucionalidade contra a prática de exames médicos anais para determinar se uma pessoa é homossexual.

O pedido foi apresentado por dois homens que na altura foram submetidos aos exames após serem de-nunciados pela polícia e que decidiram iniciar uma acção judicial para que os mesmos fossem declarados ilegais.

O uso de exames médicos anais é praticado pelo menos em oito países: Camarões, Egito, Quénia, Líbano, Tunísia, Turcomenistão, Uganda e Zâmbia, segundo a organização HumanRightsWatch. Durante esse tipo de exame, o médico insere o seu dedo no ânus do acusado ou pede aos homens que fiquem nus e se inclinem para examinar visualmente a região anal.

As autoridades quenianas e de outros países onde são realizadas essas práticas asseguram que, com esse procedimento, podem determinar o tónus muscular, o esfíncter e a largura do ânus para saber se mantiveram relações ho-mossexuais. De acordo com um juiz do tribunal, os dois homens que entraram com o processo submeteram-se de forma voluntária ao exame, o que legalmente invalidavalogo à partida a pretensão de inconstitucionalidade.

“Os registos indicavam que os litigantes não objectaram nem protestaram pelo teste. Parece claro que consentiram de forma voluntária com o exame médico”, afirmou o juiz numa resolução divulgada por meios de comunicação locais.

Na acção, os dois quenianos alegaram que, além destes exames, também lhes foram feitos testes de HIV e hepatite após a sua detenção, sob a acusação de terem realizado actos homossexuais, prática punível por lei.

Tema tabu durante a visita do antigo Presidente americano

Durante a última visita que o antigo presidente Barack Obama efectuou ao Quénia, a questão da homossexualidade foi um tema tabu por imposição das autoridades locais. Na altura o Presidente Uhuru Kenyatta foi claro ao dizer, uma semana antes da chegada de Obama ao país, que o tema não estava na agenda dos dois líderes o que contrariou aquilo que eram as expectativas dos grupos de defesa dos direitoscivis dos homossexuais, tanto do Quéniacomo dos Estados Unidos.

“A homossexualida de não é um tema para o povo deste país e certamente que não está na nossa agenda, de todo”, disse na altura o Chefe de Estado queniano, depois de os jornais locais terem sublinhado que o Supremo Tribunal dos Estados Unidos considerou o casamento entre pessoas do mesmo sexo um direito constitucional e que Obama poderia abordar o tema, como desejavam os activistas dos dois países. Na altura da visita de Obama ao Quénia, grupos que sãocontra a homossexualidade ameaçaram mobilizar-se para promover uma manifestação com cinco mil pessoas nuas. O objectivo era o de mostrar ao Presidente americano as diferenças entre homens e mulheres, caso ele insistisse em falar com organizações que defendem a despenalização da homossexualidade. Como era esperado, nem Obama falou com grupos que defendem a homossexualidade nem os que estão contra realizaram a manifestações.