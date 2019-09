Mundo

Tripoli reivindica morte de mercenários de Haftar

Um ataque das forças do Governo líbio, que é apoiado pelas Nações Unidas, contra as forças do marechal Khalifa Haftar, que cercam a capital desde Abril, provocou a morte a pelo menos oito mercenários, informou, na quinta-feira à Lusa, o porta-voz do Exército de Tripoli.

Fotografia: DR

“São mercenários da empresa de segurança Wagner que estavam a preparar ataques em plena capital”, disse o oficial, Mohamed Knunu. Acrescentando que as suas forças destruíram também um depósito de armas em Qasr Ben Ghashir, nas proximidades do Aeroporto Internacional de Tripoli.

A região meridional de Tripoli é cenário de combates regulares desde que Haftar, que domina cerca de 60 por cento da Líbia, lançou, em 4 de Abril, uma ofensiva para capturar a capital, precisamente na altura em que o Secretário-Geral da ONU, António Guterres, visitava a cidade.

Desde então, o conflito na Líbia tem-se internacionalizado, com a Federação Russa, a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Egipto, alegadamente, a apoiarem Haftar e o Qatar, a Itália e a Turquia a apoiarem o Governo sedeado em Tripoli, com os EUA e a França numa posição indefinida.

O Governo também conta com o apoio da cidade de Misrata, situada a 200 quilómetros a leste de Tripoli, que é apoiada por Ancara.

Nas últimas semanas, vários analistas referiram que os contendores estão a receber armas, apesar do embargo da ONU em vigor desde que em 2011.

As redes sociais encheram-se ontem com as fotografias dos alegados mercenários, membros da empresa de segurança privada do Grupo Wagner, propriedade do magnata russo Yevgeny Prigozhin, pessoa considerada da máxima confiança pessoal do Presidente Vladimir Putin.

Por várias vezes, o Kremlin tem negado que os mercenários da Wagner, conhecidos pela sua presença em países como a Síria ou a República Centro-Africana, estejam presentes na Líbia.Forças do Governo de Tripoli adiantaram à Efe que montaram uma emboscada a um veículo em Al Sabiaa, a sul da capital, que lhes permitiu apoderarem-se de vários telemóveis, cartões bancários e divisas estrangeiras, entre as quais dinheiro sírio e russo.

O ministro dos Negócios Estrangeiros do Governo de Tripoli, Fathi Pashagha, afirmou que “as forças de Haftar, ao princípio, recrutaram soldados sudaneses, mas, depois de estes falharem, contrataram uma empresa privada de segurança russa chamada Wagner.”

Desde que começaram os combates em Tripoli, há cinco meses, mais de mil pessoas morreram, cerca de 10 mil ficaram feridas e mais de 120 mil foram obrigadas a sair de casa.

Os confrontos, que voltaram a intensificar-se em áreas do sul do país, afectaram também os milhares de refugiados e migrantes que estão em centros de detenção nos arredores da capital, dirigidos por milícias próximas do Governo de Tripoli.

Apoio aos esforços da ONU

Os ministros dos Negócios Estrangeiros da União Europeia reafirmaram, ontem, em Nova Iorque, o apoio aos esforços do representante especial do Secretário-Geral da Organização das Nações Unidas na Líbia, Ghassan Salamé, para a retomada do processo político no país.

Esta declaração é feita numa altura em que se multiplicam reuniões preparatórias para a conferência internacional sobre a Líbia, prevista para Outubro, na Alemanha, noticiou a PANA. Acedendo a um convite dos ministros dos Negócios Estrangeiros da UE, Ghassan Salamé fez uma exposição sobre a situação na Líbia, segundo uma nota da Missão de Apoio das Nações Unidas na Líbia (MANUL), sublinhando que aquela organização “exprimiu apoio aos trabalhos do representante especial Ghassan Salamé.”

A representante para a Política Estrangeira e Segurança da UE, Frederica Mogherini, sublinhou, durante uma reunião com Ghassan Salamé, a importância que a UE concede ao dossier Líbia e a intenção de apoiar os esforços para a retomada do processo político para uma solução da crise.

Apoiada pelos países do G7 (grupo dos sete países mais industrializados do Mundo), a conferência internacional, prevista para Outubro, representa um dos pontos do plano de saída de crise de Salamé e vai tentar obter a cessação do fluxo de armas na Líbia e reafirmar o embargo imposto em 2011.