Mundo

Tripoli reocupa duas cidades estratégicas

As forças do Governo de Acordo Nacional (GAN), se-diado na capital líbia, anunciaram, ontem, ter reocupado duas cidades estratégicas, entre Tripoli e a fronteira da Tunísia, que estavam sob o controlo do marechal Khalifa Haftar.

Fotografia: DR

“As nossas forças assumiram o controlo de Sorman e Sabratha (a 60 e 20 quilómetros a oeste de Tripoli respectivamente) e perseguem as milícias pró-Haftar em fuga”, indicou Mohamad Gnounou, porta-voz das forças governamentais, em comunicado, citado pela Reuters.

Na página da rede social Facebook, as forças do GAN divulgaram fotografias dos despojos de guerra: veículos blindados e armados, lança-foguetes , granadas e tanques.

Sabratha e Sorman, duas cidades costeiras, eram controladas pelas milícias salafistas que se aliaram a Haftar desde o início da ofensiva contra Tripoli, em Abril de 2019. O chefe do GAN, Fayez al-Sarraj, confirmou, num comunicado, a captura das duas cidades, saudando, igualmente, o “fracasso”, na véspera, de uma ofensiva do marechal Haftar contra Abou Grein, cidade estratégica situada entre Sirte e Misrata, a leste de Tripoli. Segundo um comandante das forças governamentais no local, Mohamad al-Gammoudi, Sorman e Sabratha foram tomadas “após seis horas de combates com cobertura aérea”.

Mergulhado no caos desde a queda de Muammar Kadhafi em 2011, a Líbia está dividida por uma luta de poder entre o GAN e Haftar. O GAN, reconhecido pela ONU, controla o Oeste, incluindo Tripoli. Mais de dois milhões de líbios sofrem, há uma semana, cortes de água e electricidade.