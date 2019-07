Mundo

Trocas comerciais entre a China e países lusófonos crescem 12 por cento

As trocas comerciais entre a China e os países de língua portuguesa, incluindo Angola, atingiram 46,26 mil milhões de dólares entre Janeiro e Abril, mais 11,99 por cento que em igual período do ano passado, anunciaram as autoridades chinesas.

De acordo com as estatísticas dos serviços de alfândega chineses, publicadas no sábado, as importações da China de Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor-Leste cifraram-se em 33,73 mil milhões de dólares, mais 15,89 por cento em termos anuais homólogos.

Já as exportações chinesas para o bloco lusófono foram de 12,53 mil milhões de dólares, um aumento de 2,68 por cento relativamente ao mesmo período do ano passado.

Só em Abril, o volume das trocas comerciais entre os países lusófonos e Pequim subiu 24,19 por cento face ao mês anterior, para 12,56 mil milhões de dólares.

Nesse mês de referência, a China importou dos países de língua portuguesa bens avaliados em 9,24 mil milhões de dólares (um aumento de 32,28 por cento face a igual período de 2018) e exportou mercadorias no valor de 3,32 mil milhões de dólares, mais 6,15 por cento do que em Abril de 2018.