Mundo

Tropas de Kiev e separatistas vão deixar a linha da frente

A Ucrânia e os separatistas pró-russos começaram ontem a retirada de tropas da linha da frente, no leste do país, o que pode ser um prelúdio de uma cimeira de paz, anunciou o Exército ucraniano.

Fotografia: DR

“A retirada das tropas e de armamento começou” entre as vilas de Petrivske e Bohdanivka, declarou aos jornalistas presentes no local um alto responsável do Exército ucraniano, Bogdan Bondar, citado pela agência France Press (AFP).

A agência oficial dos pró-russos, DAN, indicou, no seu 'site', que “as autoridades da República Popular de Donetsk (DNR) saúdam o início da retirada das armas e dos soldados” do sector. Altamente secreto, o início da retirada de tropas começou pouco depois do meio dia local, com o envio, por parte dos separatistas e dos ucranianos, de sinais luminosos, um branco de cada lado, que significava que os dois campos estavam prontos, e um verde, que significava que se começavam a retirar.

A retirada de ontem constitui “a última pré-condição para a organização da cimeira quadrangular” entre os dirigentes ucranianos e russos, com a mediação dos colegas franceses e alemães, assegurou o chefe da diplomacia ucraniana, Vadym Prystaiko, citado pela AFP.