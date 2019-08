Mundo

Tropas indianas matam seis paquistaneses

Pelo menos seis paquistaneses foram mortos em menos de 24 horas por disparos de tropas indianas feitos a partir da Linha de Controlo na região da Caxemira, afirmaram ontem as autoridades paquistanesas.

“Outro bravo filho da terra perdeu a vida no cumprimento do dever” na cidade de Buttal, escreveu no Twitter o porta-voz do Exército, Asif Ghafoor.

Na quinta-feira, segundo as autoridades paquistanesas, dois civis e três soldados foram mortos na parte paquistanesa da Caxemira. As tensões entre os dois vizinhos aumentaram depois de a Índia ter anunciado, há 12 dias, a revogação da autonomia constitucional do Estado de Jammu-Caxemira, medida explosiva que visa colocar a região sob uma tutela mais directa de Nova Deli e que o Paquistão considerou “ilegal”. Desde 4 de Agosto, a Caxemira indiana está isolada do mundo. O controlo sobre as comunicações e restrições pesadas de circulação foram impostos pelas autoridades indianas.

As duas potências nucleares do Sul da Ásia já travaram duas guerras pelo controlo de Caxemira. Desde 1948, uma resolução da ONU prevê a organização de um referendo de autodeterminação em Caxemira, que se mantêm letra morta face à oposição de Nova Deli.

Diferentes grupos separatistas combatem, há décadas, a presença de cerca de 500 mil soldados indianos na região de Jammu-Caxemira, para exigir a independência do território ou a integração no Paquistão. Dezenas de milhares de pessoas, na grande maioria civis, já morreram no conflito.