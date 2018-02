Mundo

Tropas foram mortas durante as operações

As Forças Armadas do Egipto anunciaram ontem a morte de três soldados, incluindo um oficial, em combates com militantes islâmicos na região do Sinai, a primeira indicação de vítimas desde a ofensiva lançada no início deste mês.

Forças Armadas sublinham avanços apesar das baixas na região do Sinai

Fotografia: Mohamed El-Shahed| AFP

De acordo com o porta-voz do Estado-Maior do Exército, Tamer al-Rifai, os soldados foram mortos em combate com os militantes islâmicos, numa altura em que as operações já resultaram em avanços sobre as posições inimigas. Al-Rifai acrescentou que quatro destes combatentes rebeldes também morreram. A operação, lançada pelo Cairo cobre o norte e o centro do Sinai e partes do deserto ocidental e do Delta do Nilo, juntamente com a fronteira com a Líbia.

O Exército conduz uma ofensiva por terra, mar e ar, na qual o exército garante já ter destruído centenas de alvos e morto dezenas de combatentes.Os números do Governo não podem ser confirmados de forma independente porque os jornalistas estão impedidos de entrar nesta zona.