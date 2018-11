Mundo

Trovoada promete regressar “em breve”

O primeiro-ministro são-tomense, Patrice Trovoada, prometeu regressar “muito em breve” a São Tomé e Príncipe, de onde se ausentou pouco depois das eleições legislativas, e garantiu que o país “está a funcionar.”

Trovoada rejeita críticas

Fotografia: DR

“O meu regresso é para muito breve”, afirmou o actual chefe do Governo são-tomense, em entrevista à agência Lusa, adiantando que na próxima semana estará no país para dar posse ao Governo Regional do Príncipe, na sequência das eleições legislativas, autárquicas e regionais, que decorreram a 7 de Outubro.

Patrice Trovoada, que saiu de São Tomé e Príncipe poucos dias depois das eleições, rejeitou críticas da oposição à sua ausência, depois de o presidente do Movimento de Libertação de São Tomé e Príncipe – Partido Social Democrata (MLSTP-PSD), Jorge Bom Jesus, ter afirmado que o país, “já de si bastante degradado, está neste momento parado.”

“O país não está à deriva”, contrapôs Patrice Trovoada, acrescentando: “os salários estão pagos, os serviços todos, o hospital, as escolas, estão a funcionar, as pessoas vão às suas ocupações. Isso é um discurso propalado pela oposição.”

Trovoada afirmou que tem acompanhado a governação do país através das novas tecnologias. “Hoje em dia, as tecnologias permitem-nos trabalhar, através do telefone ou da videoconferência”, comentou.

Patrice Trovoada garantiu também que a crise energética que está a afectar o país nas últimas semanas, com cortes prolongados de luz, deverá melhorar dentro de duas semanas.

Desde o final de Outubro que os problemas de abastecimento de electricidade agravaram-se no país, com localidades a estarem mais de quatro dias sem energia, uma situação que afectou praticamente metade da ilha de São Tomé e levou a população a desencadear vários protestos com a colocação de barricadas nas principais estradas e ruas do país.

De referir que o novo parlamento será empossado no próximo dia 22 e o Presidente, Evaristo Carvalho, deverá depois dar posse ao próximo executivo. A ADI tem reclamado a constituição de um governo de base alargada, mas a oposição rejeita, afirmando ter condições de sustentabilidade parlamentar que garantem a governação.