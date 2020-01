Mundo

Trump acusa ex-conselheiro de ingratidão

O Presidente dos EUA, Donald Trump, atacou quarta-feira, violentamente, o ex-conselheiro para a segurança nacional, John Bolton, que se disponibilizou para testemunhar no julgamento político de que é alvo no Senado, acusando-o de ingratidão e de divulgar informações falsas.

Fotografia: DR



John Bolton escreveu, num livro que aguarda publicação, que Trump quis reter centenas de milhões de dólares de ajuda militar à Ucrânia até que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, concordasse anunciar que iria investigar a actividade da família Biden, junto de uma empresa ucraniana envolvida num caso de corrupção.

A revelação contraria a posição da equipa jurídica de Trump - no julgamento político que decorre no Senado, no âmbito do processo de ‘impeachment’ - que tem insistido em que o Presidente norte-americano nunca vinculou a suspensão da ajuda militar à Ucrânia às investigações ao ex-Vice-Presidente Joe Biden e ao filho Hunter, na empresa ucraniana Burisma.

Trump já tinha negado as acusações do manuscrito de Bolton e, na quarta-feira, usou a sua conta pessoal na rede social Twitter para o acusar de ingratidão, garantindo que o ex-conselheiro lhe “implorou” um emprego.

“Um tipo que não conseguiu ser aprovado para o lugar de embaixador nas Nações Unidas, há uns anos, e que não conseguiu ser aprovado para mais nada desde então, que me implorou para um lugar que não necessitasse de aprovação no Senado, que eu lhe dei, apesar dos muitos ‘não o faça, senhor...’, que ficou com o emprego”, escreveu Trump no Twitter sobre Bolton.

O Presidente diz que apesar dos favores que lhe prestou e de Bolton “ter cometido muitos erros”, logo que saiu “escreveu um livro falso e desagradável”, acrescentando que ele usou informação classificada de segurança nacional.

Segundo relatos do manuscrito, Bolton revela que Trump vinculou qualquer ajuda militar à Ucrânia ao anúncio de investigações da Justiça ucraniana à empresa Burisma, onde tinha colaborado Hunter Biden, filho de Joe Biden.