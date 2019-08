Mundo

Trump admite mudar de atitude com a China

O Presidente dos EUA recuou na ameaça de intensificar a guerra comercial com a China, admitindo repensar a estratégia, apenas dois dias depois de ordenar a saída de empresas americanas daquele país em declarações no Twitter.

Os dois estadistas têm procurado diminuir as tensões mediante negociações

Fotografia: DR

À pergunta se estaria a repensar a aumentar a guerra comercial, Donald Trump disse: “Sim, claro. Porque não?” À insistência sobre o assunto, Trump foi mais genérico: “Eu repenso tudo”. Em comentários aos jornalistas antes do encontro com o Primeiro-Ministro britânico, Boris Johnson, Trump disse que agora não tinha planos para usar uma Lei de emergência datada de 1977 para forçar as empresas do país a deixar a China como punição pelas práticas comerciais de Pequim. “Se eu quiser, posso declarar uma emergência nacional”, disse Trump, no início de reuniões com os líderes mundiais na Cimeira do G7, em Biarritz, sudoeste da França.

Trump acrescentou: “Na verdade, estamos a dar-nos muito bem com a China neste momento, a falar. Penso que eles querem fazer um acordo muito mais do que eu”. O tom do Presidente dos EUA foi uma reviravolta nas declarações mais ameaçadoras, mas ordenava às empresas americanas “a começar imediatamente a procurar uma alternativa à China”.

No entanto, a Casa Branca, pela porta-voz Stephanie Grisham afirmou que os meios de comunicação não compreenderam o que Trump queria dizer. “A sua mensagem foi muito mal compreendida”, disse, em comunicado. “Ele lamenta não aumentar as tarifas de forma mais acentuada”.

Há dias, Trump respondeu às retaliações comerciais da China ao anunciar novo aumento das tarifas sobre os produtos chineses.

No final do encontro com Johnson, Trump prometeu um acordo bilateral de comércio “bastante rápido”, assim que o Reino Unido abandonar a União Europeia. Disse, ainda, que Boris Johnson é “o homem certo” para liderar o “Brexit”.

O Chefe de Estado norte-americano disse, ainda que os Estados Unidos estão “muito próximos” de concluírem um acordo comercial “importante” com o Japão.

Europa avisa

Os líderes europeus sublinharam junto de Donald Trump, após a chegada, no sábado a Biarritz que as guerras comerciais podem arruinar a economia mundial.

O Presidente francês, Emmanuel Macron, anfitrião da cimeira, alertou, numa breve alocução televisiva, que “as tensões comerciais são más para todos”.

Mais inesperadamente, o novo Primeiro-Ministro britânico, Boris Johnson, também provocou o Presidente norte-americano, com quem, no entanto, ambiciona concluir um acordo comercial após a conclusão da saída do Reino Unido da União Europeia (Brexit). “Estou muito preocupado. Não é uma maneira de fazerpolítica”, declarou, aludindo à guerra entre Washington e Pequim.

“As guerras comerciais conduzirão à recessão, enquanto os acordos comerciais impulsionam a economia”, afirmou o presidente do Conselho Europeu, Donald Tusk, enquanto Donald Trump desembarcava em França a meio dia de sábado.

O Presidente americano conversou com Macron durante duas horas sobre “elementos de convergência” relativos ao comércio, ao Irão e aos fogos na Amazónia, segundo a Presidência francesa.

Vários milhares de manifestantes “anti-capitalistas e anti-globalização” desfilaram pacificamente na manhã de ontem em Hendaye, cidade fronteiriça espanhola de Irun.

Centenas de pessoas também desfilaram pelas ruas de Bayonne, tendo o dispositivo policial montado recorrido, por breves momentos, a canhões de água e gás lacrimogéneo.