Mundo

Trump afasta possibilidade de retomar as negociações

O Presidente dos EUA afastou a possibilidade de retomar as negociações com os talibãs, depois de já ter cancelado uma reunião, em Camp David, na sequência de um atentado reivindicado pelos rebeldes em Cabul.

Presidente afegão, Ashraf Ghani (à esquerda), num dos encontros com o homólogo norte-americano

Fotografia: DR

“As conversações morreram. Na minha opinião, morreram”, declarou Donald Trump, aos jornalistas.

Trump cancelou, no sábado à noite, uma reunião secreta em Camp David, com os líderes talibãs e com o Governo afegão, após um atentado, quinta-feira, reivindicado pelos talibãs em Cabul, que provocou onze mortos, incluindo um soldado norte-americano.

As negociações foram interrompidas precisamente numa altura em que os contactos entre Washington e os representantes dos talibãs pareciam perspectivar um acordo histórico.

As declarações de Trump contrastam com as do chefe da diplomacia norte-americana, Mike Pompeo, que no domingo disse que os EUA não excluem a possibilidade de retomar as negociações caso os rebeldes “mudem de atitude”.

Ameaça dos talibãs

Os talibãs advertiram que a decisão do Presidente Donald Trump, de cancelar as negociações de paz, prejudicará, sobretudo, os Estados Unidos e manifestaram a expectativa de que Washington regresse ao diálogo.

Em tom de ameaça os talibãs anunciaram ontem que os EUA “podem vir a arrepender-se” caso abandonem as discussões sobre a retirada das tropas norte-americanas do Afeganistão.

“Temos duas formas de acabar com a ocupação do Afeganistão, a guerra santa e o combate ou as negociações. Se Trump quer parar com as discussões nós vamos adoptar a primeira opção e eles vão arrepender-se rapidamente”, ameaçou Zabihullah Mujahid, porta-voz talibã.

O Presidente dos EUA disse, na segunda-feira, que as negociações “tinham terminado bem” mas a imprensa norte-americana refere-se a divergências entre membros da Administração norte-americana sobre a retirada das tropas.

Um outro porta-voz dos talibãs adiantou que se mantêm os contactos com a delegação dos Estados Unidos, no quadro das conversações de paz, mas adiantou que foi enviado para Washington um pedido de explicações sobre a suspensão do diálogo.

“Ainda estamos em contacto com a equipa negocial dos Estados Unidos e o canal de conversações continua aberto”, disse Suhail Shaheen, porta-voz do Gabinete Político dos talibãs.

De acordo com Shaheen, que se encontra em Doha, os talibãs pediram “uma explicação oficial” sobre a suspensão das negociações de paz e esperam uma resposta por parte de Washington.

Os EUA e os representantes dos talibãs, que controlam uma parte significativa do território afegão, mantêm contactos há mais de um ano no quadro das negociações que decorriam no Qatar.

“O acordo foi finalizado pelas partes, queremos que esta guerra se resolva através de meios pacíficos”, disse Shaheen na mesma mensagem, acrescentando que os talibãs se tinham comprometido em promover um cessar-fogo antes da assinatura do documento final.

Mesmo assim, o Presidente dos Estados Unidos cancelou, no domingo, uma reunião secreta que ia juntar altos comandos das forças talibãs e o Presidente do Afeganistão, Ashraf Ghani.