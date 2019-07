Trump anuncia acordo sobre orçamento com os democratas para evitar 'shutdown'

Angola aguarda pela Argélia ou Nigéria

Argélia ou Nigéria, quem vencer hoje, quando ambas jogarem a partir das 16h00, no Pavilhão do Palácio dos Desportos Salamatou Maiga, defrontará amanhã, a Selecção Nacional sénior masculina de basquetebol, nos quartos-de-final da primeira edição do Campeonato Africano das Nações, Afrocan, prova que decorre até 27 do corrente, na cidade de Bamako, capital do Mali.