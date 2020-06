Trump autoriza sanções económicas contra responsáveis do TPI

Secretário do Governo do Cuanza-Sul é detido

O secretário do governo do Cuanza-Sul, Carlos Henriques, está detido preventivamente, desde quarta-feira, no Sumbe, na sequência de um mandado de captura da Procuradoria-Geral da República (PGR) junto ao Serviço de Investigação criminal (SIC), por indícios da prática do crime de peculato.